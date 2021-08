Frezy do skórek

Na pewno nie raz widziałaś u innych kobiet zadbane dłonie z idealnie wykonanym manicurem. Efekt taki możesz osiągnąć dzięki wizycie u kosmetyczki, ale i nie tylko. Obecnie w prawie każdym sklepie do kupienia są zestawy do robienia paznokci hybrydowych, a także inne narzędzia, do przygotowania płytki paznokcia, takie jak frezy do skórek.

Frezy do skórek - do czego służą?

Obecnie rynek oferuje szeroki wybór przedmiotów, dzięki którym przygotujesz paznokcie przed malowaniem. Jednym z nich są frezy do skórek, które pozwolą Ci właśnie na usunięcie skórek, wypiłowanie płytki paznokcia oraz ściągnięcia starych paznokci żelowych lub hybrydowym. Dzięki nim cały proces robienia paznokci jest niezwykle wygodny, a także dużo szybszy. Nic dziwnego więc, że co raz więcej osób decyduje się na ich zakup.

Jakie frezy wybrać?

Dostępnych jest kilka rodzajów frezów do skórek. Pokrótce omówimy wszystkie z nich:

diamentowe - te frezy wykonane ze stali nierdzewnej są niezwykle twarde i można ich użyć do wszystkich czynności związanych z przygotowaniem płytki paznokcia,

ceramiczne - użyjesz ich do usunięcia żelu/hybrydy, a także przygotowania skórek

kamienne - nada się do obrobienia skórek, wypiłowania paznokci oraz wypolerowania płytki,

z węgla spiekanego - można ich używać na sucho lub mokro. Dzięki nim usuniesz skórki, a także żel lub hybrydę. Są niezwykle twarde i wytrzymałe.

Paznokcie można wykonać w bardzo prosty sposób. Potrzebne są do tego jedynie odpowiednie przedmioty.