Jakie efekty do paznokci są najbardziej popularne?

Firmy kosmetyczne prężnie rozwijają się i oferują coraz to nowsze produkty, które klientki chętnie kupują. Dlaczego? Ponieważ branża ta jest pewnego rodzaju sztuką - nie jest łatwo zrobić przepiękny i trwały makijaż, który sprosta wymaganiom klientki, czy też zrobić paznokcie, które wyróżnią się czymś niesamowitym. Do tego trzeba mieć pomysł i odpowiednie artykułu. W ostatnich latach do mody weszły efekty do paznokci w postaci pyłków i często to one najbardziej podbijają serca klientek.

Prosta i efektowna stylizacja paznokci

Jeśli zastanawiasz się czy nie mając doświadczenia w robieniu paznokci, jesteś w stanie się tego sama nauczyć, to odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście że tak! Wiele osób kupując sobie sprzęt do robienia paznokci hybrydowych nie ma żadnego doświadczenia w tym temacie. Istnieje jednak dużo poradników w internecie, które krok po kroku tłumaczą w jaki sposób to zrobić. Nie musisz więc być specjalistką, żeby stworzyć piękne i kolorowe wzory na paznokciach. Co więcej, jeśli chcesz aby Twój manicure był jeszcze bardziej efektowny, użyj pyłków do paznokci tworząc na nich niesamowite efekty!

Efekty do paznokci - przykłady

Na rynku znajduje się ogromna liczba zdobień paznokci. Jeśli jednak chcesz znaleźć coś wyróżniającego się i szybkiego w tworzeniu, to na pewno dobrym rozwiązaniem będą poniższe efekty do paznokci.

1. Efekt syrenki - tworzony za pomocą specjalnego pyłku, który sprawia, że paznokcie w zależności od kąta padania światła, mienią się wieloma barwami.

2. Efekt holo - na powierzchni paznokcia widoczna jest linia tęczy lub rozproszone kolorowe przebłyski. Widać w nim często w nim cząsteczki brokatu i świetnie nadaje się na lato.

3. Efekt lustra - w zależności od wybranego koloru tworzy na płytce imitację lustra. Może być to czarne lustro, albo złote czy srebrne - wszystko zależy od Ciebie!